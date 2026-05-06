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Coahuila

Colabora UAdeC con ANUIES en temas educativos y de salud

Pimentel Martínez agregó que la UA de C participa en mesas de trabajo de la ANUIES, y colabora de manera cercana con la UANL

  • 06
  • Mayo
    2026

Al hablar de su trabajo en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, destacó que las instituciones que integran esta organización tienen como objetivo cumplir con los indicadores que se les piden, pero al mismo tiempo demostrar que son necesarios más recursos para lograr los objetivos.

Universidades buscan cumplir indicadores y gestionar más recursos

“Hay dos temas importantes: cumplir con los indicadores que la Presidenta nos ha pedido, como aumentar matrícula, apostarle a la investigación, a la calidad educativa, ser muy operativos con el poco recursos que se tiene y atender las disposiciones de las auditorías.

“Esto nos permite pelear o exigir o solicitar los recursos que las universidades merecen para seguir avanzando en estos indicadores, uno de los temas que tenemos que trabajar a nivel nacional es el tema de los pensionados que tenemos que trabajar con la Federación”.

UAdeC participa en mesas de trabajo nacionales

Pimentel Martínez agregó que la UA de C participa en mesas de trabajo de la ANUIES, y colabora de manera cercana con la UANL, que encabeza la mesa de salud, y se ha logrado desarrollar el tema de la salud mental, que incluso ya ha trascendido al Gobierno de Coahuila.

Con otras universidades se ha colaborado en investigación, como es el caso de Baja California Sur, y con universidades del sur del País se ha trabajado en diversos temas como presupuesto, auditorías y calidad educativa.


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