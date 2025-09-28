Cerrar X
Coahuila

Confirma Tribunal Electoral Federal magistratura de Clara Mujica

Pineda Díaz, actual coordinadora de Ponencia de la presidenta del Tribunal, Karla Félix, impugnó la decisión de la propia presidenta de designar a Mujica

  • 28
  • Septiembre
    2025

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio promovido por Larissa Ruth Pineda Díaz y confirmó la designación de Clara Patricia Mujica Valdez como magistrada del Tribunal Electoral de Coahuila.

Con esta decisión, se ratifica la integración del órgano jurisdiccional local, que había sufrido ajustes tras la salida de Sergio Díaz Rendón, quien se incorporó como magistrado a la Sala Regional Monterrey.

Pineda Díaz, actual coordinadora de Ponencia de la presidenta del Tribunal, Karla Félix, impugnó la decisión de la propia presidenta de designar a Mujica.

En su recurso argumentó que no se respetaron criterios de prelación y que existían supuestos de inelegibilidad. También sostuvo que Díaz Rendón no podía participar en la votación para elegir a la persona que ocuparía su lugar.

La inconforme aspiraba a ocupar la magistratura, sin embargo, los magistrados de la Sala Superior consideraron infundados sus argumentos y desecharon la impugnación.

De esta manera, el Pleno del Tribunal Electoral de Coahuila queda conformado por tres magistradas y, por ahora, no sufrirá modificaciones en su integración.


