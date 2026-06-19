Tribunal confirma absolución definitiva de Israel Vallarta

Un Tribunal Federal ratificó la sentencia absolutoria de Vallarta al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad por secuestro

Un Tribunal Federal confirmó la sentencia absolutoria a favor de Israel Vallarta Cisneros, al determinar que no existen pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de secuestro ni su presunto liderazgo de la banda conocida como "Los Zodiaco".

Por unanimidad, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito desechó la impugnación presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) y ratificó la resolución emitida en julio de 2025 por un juzgado federal, con la que Vallarta recuperó su libertad tras permanecer casi dos décadas en prisión sin recibir una sentencia condenatoria.

La FGR había recurrido la absolución al argumentar que el delito de secuestro es de carácter grave y que la resolución dejaba en estado de indefensión a las víctimas.

Sin embargo, los magistrados concluyeron que durante el proceso no se reunieron elementos suficientes para demostrar la participación de Vallarta en los hechos que se le imputaban.

El fallo fue emitido dentro de la causa penal 227/2025 y respaldó el proyecto elaborado por el magistrado Josué Osvaldo Garduño Sánchez, con lo que quedó firme la sentencia absolutoria.

Un caso que marcó la justicia mexicana

Israel Vallarta fue detenido el 9 de diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, acusado de integrar una presunta banda de secuestradores.

La captura se convirtió en uno de los casos judiciales más controvertidos del país después de que se revelara que el operativo transmitido en televisión había sido recreado por las autoridades para las cámaras.

Las irregularidades detectadas en el proceso derivaron en un prolongado debate sobre violaciones al debido proceso. En 2013, Florence Cassez obtuvo su libertad por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mientras que Vallarta permaneció encarcelado durante casi 20 años.

Recuperó su libertad en 2025

El 31 de julio de 2025, un juzgado federal en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a favor de Vallarta, permitiéndole abandonar el penal federal del Altiplano el 1 de agosto de ese año.

Al recuperar su libertad, Vallarta sostuvo que siempre confió en demostrar su inocencia y aseguró que la esperanza de que se hiciera justicia fue lo que le permitió resistir durante los años que permaneció privado de la libertad.