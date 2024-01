Conflicto en Coahuila ponen en suspenso a coaliciones

Ante la polémica de que el PAN de Coahuila quedó fuera de la coalición para las elecciones de 2024, las demás alianzas electorales de los demás estados aún están sin concretarse y siguen en vilo, pese a que dentro de unos días se vence el plazo para registrarlas ante las autoridades electorales.

El plazo concluye entre el día 16 y 22 de enero y aún no se saben como irán los partidos políticos ni como se elegirán a sus candidatos, esta división se ve más fuerte en el Frente Amplio por México que arreció mucho más con las declaraciones de su líder nacional, Marko Cortés, cuando en redes sociales expuso el acuerdo realizado con el PRI durante las elecciones de 2023.

En los estados de Campeche, Chiapas, México, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora aún no vence el plazo para que se concreten las coaliciones, sin embargo, algunas están en vilo porque los partidos no se ponen de acuerdo en quiénes serán los candidatos, como pasó el martes en Coahuila, en donde PAN y PRI no se pusieron de acuerdo y no pudieron registrar la alianza.

El PRD de Oaxaca, por ejemplo, culpó al líder nacional del PAN, Marko Cortés, de trabar la coalición electoral en ese estado, mientras que PRI dice que aún se trabaja en la alianza dentro del plazo que vence el 16 de enero.

''Fue un acuerdo mafioso''

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se trata un acuerdo mafioso.

Exhibió durante su conferencia matutina el acuerdo realizado entre ambos partidos.

Es un acuerdo mafioso para repartirse el botín, y yo agrego cuando se reparte mal el botín, hay motín. López Obrador.

