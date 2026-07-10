Wall Street abre con leves ganancias atento a Irán

Wall Street inició la jornada con ligeros avances mientras los inversionistas siguen el conflicto entre Estados Unidos e Irán y la salida a bolsa de SK Hynix

La Bolsa de Nueva York abrió este viernes con ganancias marginales, mientras los inversionistas mantienen la atención en la reanudación de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y en sus posibles repercusiones para la economía y los mercados financieros.

En los primeros minutos de operaciones, el índice Dow Jones de Industriales avanzaba 38 puntos, equivalente a un 0.07 %, para ubicarse en 52,525 unidades.

Por su parte, el S&P 500 ganaba un 0.14 %, hasta los 7,554 puntos, mientras que el Nasdaq registraba un alza de 0.02 %, situándose en 26,211 unidades.

Inversionistas siguen el conflicto en Medio Oriente

Los operadores del mercado permanecen atentos a la evolución de la situación en Medio Oriente, luego de que se reanudaran las hostilidades entre Estados Unidos e Irán y el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por concluido el alto el fuego.

Washington ha llevado a cabo ataques contra la República Islámica como respuesta a las acciones iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz, hecho que considera una violación del memorando de entendimiento firmado entre ambos países el pasado 17 de junio.

Estados Unidos mantiene operaciones contra objetivos estratégicos en territorio iraní, mientras que Irán responde con ataques dirigidos a bases militares estadounidenses ubicadas en Kuwait, Baréin y Jordania.

SK Hynix debuta en el Nasdaq

Otro de los temas que concentra la atención de los mercados es la salida a bolsa del fabricante surcoreano de chips SK Hynix.

La empresa comenzó a cotizar este viernes en el Nasdaq mediante una oferta pública de acciones valorada en aproximadamente 28,000 millones de dólares, en un contexto marcado por el crecimiento del sector de la inteligencia artificial.

En otros mercados, el oro retrocedía un 0.67 % y cotizaba en 4,112 dólares por onza, mientras que la plata perdía un 0.89 %, hasta los 60.20 dólares por onza.

Por su parte, el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) se ubicaba por debajo de los 72 dólares por barril.