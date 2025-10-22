Congreso inicia exposición por aniversario de Comunicación UAdeC

En el Congreso del Estado de Coahuila fue inaugurada la exposición ¿Quién está vivo? una muestra que reúne fotografías, pinturas y piezas de arte creadas por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En este evento la diputada Luz Elena Morales reconoció y felicitó a la Facultad por su aniversario, así como a los jóvenes artistas Itzel, Pascual y Alan quienes a través de su obra logran transmitir una reflexión poderosa sobre la muerte, el duelo y la permanencia, sobre la forma en que las personas conviven con quienes aman y cómo recuerdan a quienes ya no están.

Asimismo, tuvieron intervenciones el rector Octavio Pimentel y el director Miguel Sánchez, reiterando su compromiso de continuar impulsando a las y los jóvenes artistas, asimismo agradecieron al Congreso la apertura de un espacio para que las y los estudiantes sean escuchados.

Posteriormente se realizó el corte de listón para inaugurar la exposición y se hizo un recorrido por la misma.

