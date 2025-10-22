Cerrar X
Coahuila

Congreso inicia exposición por aniversario de Comunicación UAdeC

Esta muestra de arte forma parte de las actividades conmemorativas por el 45 aniversario de la Facultad de Comunicación de la UAdeC

  • 22
  • Octubre
    2025

En el Congreso del Estado de Coahuila fue inaugurada la exposición ¿Quién está vivo? una muestra que reúne fotografías, pinturas y piezas de arte creadas por estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En este evento la diputada Luz Elena Morales reconoció y felicitó a la Facultad por su aniversario, así como a los jóvenes artistas Itzel, Pascual y Alan quienes a través de su obra logran transmitir una reflexión poderosa sobre la muerte, el duelo y la permanencia, sobre la forma en que las personas conviven con quienes aman y cómo recuerdan a quienes ya no están.



Asimismo, tuvieron intervenciones el rector Octavio Pimentel y el director Miguel Sánchez, reiterando su compromiso de continuar impulsando a las y los jóvenes artistas, asimismo agradecieron al Congreso la apertura de un espacio para que las y los estudiantes sean escuchados. 

Posteriormente se realizó el corte de listón para inaugurar la exposición y se hizo un recorrido por la misma.


