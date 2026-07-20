Congreso exige castigo por caso de perro maltratado en Coahuila

El legislador calificó los hechos como lamentables y advirtió que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en Coahuila

El diputado Jorge Valdés condenó, a nombre propio y de toda la Legislatura, el caso del perrito que fue arrastrado desde una camioneta y exigió a las autoridades aplicar todo el peso de la ley contra quien resulte responsable.

El legislador calificó los hechos como lamentables y advirtió que este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo en Coahuila.

Cuestiona circunstancias de la agresión

“Yo, de veras, por más que tú puedas entender, no sé bajo qué circunstancias pasó. ¿Fue accidental? No puede ser que se les haya abierto la cajuela. No puede ser; son vehículos modernos que te avisan de todo. Ella traía a un ser sintiente a menos de cuatro metros de distancia; pudo haberlo oído”, señaló.

Valdés señaló que la sociedad debe tomar conciencia sobre el maltrato animal y que los responsables deben recibir un castigo ejemplar.

Exigen evitar que el caso quede impune

“Desde este Congreso hacemos un llamado a las autoridades para que ejerzan el peso de la ley, trátese de quien se trate. Nadie está por encima de la ley”, afirmó Jorge Valdés, quien reiteró que el Poder Legislativo está completamente en contra de cualquier acto de crueldad y maltrato hacia los animales.

Asimismo, informó que la Procuraduría de Protección al Ambiente y los Animales realizará las acciones correspondientes y que, en su caso, se dará seguimiento a la denuncia para evitar que los hechos queden impunes.