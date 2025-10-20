Cerrar X
Coahuila

Contienen brote de virus mano, pie y boca en escuelas de Saltillo

Autoridades educativas mantienen vigilancia y protocolos preventivos en todo Coahuila, tras brotes registrados en otras entidades

El responsable del nivel de Primarias de la Secretaría de Educación en el estado de Coahuila, el profesor Edgar Alejandro Veloz Pachicano, dio a conocer que, afortunadamente, ya no se han registrado nuevos casos del virus de “mano, pie y boca” en las escuelas de la ciudad de Saltillo.

No obstante, subrayó que se mantiene la vigilancia activa y la aplicación de los protocolos de prevención, no solo en la capital del estado, sino en todo Coahuila, ante la detección de casos recientes en otras entidades como Nuevo Laredo y Nuevo León.

Este virus, común entre niñas y niños pequeños, es altamente contagioso, por lo que las autoridades educativas reiteran el llamado a madres, padres de familia y personal docente a estar atentos a cualquier síntoma y a mantener las medidas de higiene necesarias en los planteles escolares.

El profesor Veloz Pachicano agregó que el primer filtro sanitario siempre está en casa y posteriormente en la escuela. Enfatizó que es fundamental que los padres de familia no oculten si sus hijos presentan síntomas sospechosos, ya que esta omisión puede poner en riesgo la salud de otros estudiantes y del personal educativo.


