Saltillo fortalece apoyos para personas con discapacidad

Fueron distribuidos 30 apoyos, entre ellos sillas de ruedas convencionales y para parálisis cerebral infantil, bastones, andaderas y muletas

Con el propósito de fortalecer la inclusión y brindar mejores condiciones de vida a personas con dificultades de movilidad, el Gobierno Municipal de Saltillo, en coordinación con el DIF Municipal, realizó una nueva entrega de aparatos ortopédicos.

El alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del organismo, Luly López Naranjo, encabezaron la jornada, en la que reiteraron el compromiso de impulsar programas que favorezcan el bienestar de los sectores más vulnerables de la población.

DIF Saltillo acumula cerca de 450 apoyos entregados

Durante el evento se informó que fueron distribuidos 30 apoyos, entre ellos sillas de ruedas convencionales y para parálisis cerebral infantil, bastones, andaderas y muletas.

Con esta entrega, el DIF Saltillo acumula cerca de 450 aparatos ortopédicos otorgados en lo que va de la actual administración municipal. Las autoridades también destacaron el trabajo conjunto con el DIF Coahuila e Inspira Coahuila para ampliar el alcance de este tipo de programas sociales.