Continúa la presencia de basura en Presa Palo Blanco

Durante los fines de semana sigue siendo común encontrar envases, bolsas, latas y otros desperdicios abandonados por algunas personas

A pesar de las jornadas de limpieza realizadas recientemente por grupos de pescadores deportivos y autoridades municipales, visitantes continúan dejando basura en la Presa Palo Blanco, uno de los principales espacios recreativos de Ramos Arizpe, donde incluso ya se instalaron letreros informativos y un contenedor para facilitar la disposición adecuada de los residuos.

La situación preocupa a quienes participan de manera constante en las labores de conservación del embalse, ya que apenas hace unas semanas se retiraron decenas de bolsas con desechos acumulados en las orillas y áreas de convivencia, resultado de una campaña impulsada por pescadores deportivos en coordinación con el municipio.

Aunque se han reforzado las medidas de concientización ambiental, los organizadores de estas acciones señalan que durante los fines de semana sigue siendo común encontrar envases, bolsas, latas y otros desperdicios abandonados por algunas personas que acuden a pasar el día en el lugar.

Como parte de los esfuerzos para reducir la contaminación, recientemente se colocó un contenedor de basura en uno de los accesos principales de la presa, además de señalética que exhorta a los visitantes a recoger sus residuos y mantener limpio el entorno natural.

Integrantes de los clubes de pesca deportiva lamentaron que, pese a contar ahora con infraestructura para depositar los desechos, una parte de los visitantes continúe ignorando las recomendaciones y deje basura dispersa en distintos puntos del área recreativa.

Advirtieron que esta situación no sólo afecta la imagen del sitio, sino que también representa un riesgo para la fauna silvestre y para la calidad ambiental del cuerpo de agua, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía para asumir una mayor responsabilidad durante sus visitas.

Los grupos de voluntarios adelantaron que continuarán organizando jornadas de limpieza en coordinación con las autoridades locales, aunque insistieron en que la conservación de la presa depende principalmente de la colaboración de quienes la utilizan como espacio de recreación.