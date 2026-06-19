CNTE retira plantón, pero solo en Oaxaca; nacional continúa

La decisión se tomó la tarde de este viernes durante su asamblea estatal, donde se determinó declarar un "receso" en la movilización

Tras 27 días de mantener colapsado el primer cuadro de la capital oaxaqueña, los maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordaron levantar el plantón masivo que mantenían instalado en al menos 50 calles del centro histórico desde el pasado 25 de mayo.

La decisión se tomó la tarde de este viernes durante su asamblea estatal, donde se determinó declarar un "receso" en la movilización. Tras difundirse el acuerdo, los docentes iniciaron de inmediato el retiro de lonas, carpas, mecates y módulos de protesta.

Vías neurálgicas para la ciudad, como las avenidas Independencia y Morelos, así como las calles de Trujano, García Vigil y la Alameda de León, comenzaron a ser liberadas, devolviendo la circulación peatonal y vehicular a la zona.

A la par del magisterio, decenas de comerciantes informales adheridos a organizaciones afines a la CNTE levantaron los puestos de venta que habían colocado en el zócalo capitalino.

📚✊ La Sección 22 de la #CNTE acordó levantar el plantón que mantenía desde el 25 de mayo en al menos 50 calles del centro de #Oaxaca.



Tras la decisión de la asamblea estatal, los maestros comenzaron a retirar lonas, carpas y módulos en vialidades como Independencia, Morelos,… pic.twitter.com/k3EBKVecF7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 20, 2026

A diferencia del movimiento a nivel nacional, la Sección 22 inició su paro estatal de forma anticipada el 25 de mayo, con una agenda centrada en la exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE y la Reforma Educativa.

Mantienen presión en aeropuerto y Pemex

Pese al repliegue en el centro histórico, la tensión no ha desaparecido por completo al concluir esta cuarta semana de paro indefinido. La membresía magisterial mantuvo los bloqueos intermitentes en los accesos al Aeropuerto Internacional de Oaxaca y en la Terminal de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Petróleos Mexicanos (Pemex), ubicada al oriente de la ciudad.

El estrangulamiento a la terminal de Pemex ha provocado severos problemas de desabasto de gasolina en la región. Para mitigar la crisis, los empresarios gasolineros han implementado medidas de contingencia como racionar el monto de venta por cliente, suspender el suministro de gasolina Magna para ofrecer únicamente Premium y modificar sus horarios de servicio.

Ante el creciente malestar de la ciudadanía por la falta de combustible, los manifestantes cedieron parcialmente y determinaron "permitir" de forma temporal que las pipas se abastezcan en la terminal durante un lapso de un par de horas por la madrugada.