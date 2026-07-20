Continúa operativo de pago de pensiones para el bienestar

La Delegación de Bienestar recordó que no es necesario retirar el recurso el mismo día del depósito, ya que permanece seguro en la tarjeta

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La Secretaría de Bienestar informó que continúa en todo Coahuila el operativo de pago de las Pensiones y Programas para el Bienestar, correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026, el cual se desarrollará hasta el próximo 29 de julio, de acuerdo con el calendario oficial.

Depósitos avanzan conforme al calendario

Ayer lunes se realizó el depósito para las personas cuyo primer apellido inicia con la letra M. En los próximos días continuará la dispersión de recursos de manera escalonada conforme al calendario establecido, garantizando una atención ordenada para todas y todos los derechohabientes.

A pesar de que los recursos se depositan en la tarjeta decenas de adultos mayores se continúan presentando a las instalaciones de las distintas sucursales del Banco de Bienestar para cobrar en efectivo.

Servidores de la Nación brindan orientación

El delegado de Programas para el Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, destacó que las y los Servidores de la Nación continúan desplegados en las distintas regiones del estado para orientar a la población y brindar acompañamiento durante el proceso de pago.

La Delegación de Bienestar recordó que no es necesario retirar el recurso el mismo día del depósito, ya que permanece seguro en la tarjeta del Banco del Bienestar y puede utilizarse en cualquier momento.