Capturan a 'Güero Pink' tras operativo en Sinaloa

Este despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la región, mientras las autoridades reportan que la situación permanece bajo control

Autoridades federales detuvieron este jueves a Misael "N", alias "Güero Pink" y/o "Güero Pin" así como a Hilario "N", exdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tras un operativo Escuinapa, Sinaloa.

A través de redes sociales, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado identificó a este hombre como presunto líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en el sur de la entidad.

La #SSPSinaloa informa que, este jueves 25 de junio de 2026 se llevó a cabo un operativo interinstitucional, en el que fue detenido, en el municipio de Escuinapa, un líder relevante de la delincuencia organizada que operaba en la zona sur del estado.



El Grupo Interinstitucional,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) June 25, 2026

Este despliegue de fuerzas federales y estatales continúa en la región, mientras las autoridades reportan que la situación permanece bajo control.

En esta acción, personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal Preventiva.