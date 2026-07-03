Controlan incendio forestal en predio El Laberinto

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio forestal, ni se reportan personas lesionadas

El incendio forestal registrado en el predio El Laberinto, ubicado entre los municipios de Múzquiz y San Buenaventura, fue controlado por brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, quienes mantienen labores de vigilancia para evitar que el fuego vuelva a reactivarse.

De acuerdo con información de la dependencia estatal, el siniestro presenta un 100 por ciento de control y 95 por ciento de liquidación, con una afectación preliminar de 25 hectáreas de terreno.

Corporaciones participaron de manera coordinada

En las labores para combatir el incendio participaron de manera coordinada brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Aunque el incendio prácticamente ha sido extinguido, las brigadas permanecen en la zona realizando trabajos de enfriamiento y vigilancia, con el propósito de eliminar puntos de calor que pudieran provocar una nueva propagación del fuego.

Autoridades mantienen monitoreo en la zona

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio forestal, ni se reportan personas lesionadas como consecuencia de este siniestro.

La Secretaría de Medio Ambiente reiteró que continuará con el monitoreo del área afectada hasta lograr la liquidación total del incendio y descartar cualquier riesgo de reactivación.