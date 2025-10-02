Controlan bomberos incendio en vivienda de Ramos Arizpe

La mañana de este jueves se registró un incendio en una vivienda ubicada en la calle Jalpa número 3 de la colonia Analco 2, que movilizó a elementos del cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ramos Arizpe.

El fuego, que se concentró en una de las habitaciones, consumió un colchón, su base y varias prendas de ropa.

De acuerdo con los primeros reportes, la posible causa del siniestro fue un corto circuito.

Al momento del incendio, la vivienda se encontraba sola, ya que los dueños habían salido a trabajar desde temprana hora, según informaron vecinos del sector, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Los bomberos lograron controlar las llamas y realizaron la ventilación del inmueble para descartar riesgos.

La rápida intervención evitó que el fuego se extendiera a otras áreas de la casa o a construcciones contiguas.

Tras el incendio, las autoridades recordaron la importancia de revisar instalaciones eléctricas y desconectar aparatos cuando no se utilizan, como medida de prevención ante este tipo de emergencias.

Comentarios