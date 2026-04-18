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Coahuila

Cuellos de botella en frontera de Piedras Negras

Retrasos en cruces obligan a desviar operaciones hacia Ciudad Acuña, filas de hasta 13 km golpean al transporte y sector descarta paro y apuesta por el diálogo

  • 18
  • Abril
    2026

Los retrasos en los cruces fronterizos de carga encendieron la alerta entre transportistas de la región, quienes advierten afectaciones crecientes en la competitividad y el cumplimiento de entregas, en medio de largas filas que ya alcanzan hasta 13 kilómetros.

El vocero del sector, Manuel González Bernal, descartó que exista una convocatoria a paro en la ciudad y subrayó que la prioridad se mantiene en la búsqueda de soluciones mediante el diálogo con autoridades.

La problemática, explicó, se ha intensificado en semanas recientes, impactando directamente a empresas exportadoras y operadores de carga. De un promedio de mil 600 operaciones aduaneras diarias, entre 600 y 900 unidades han comenzado a desviar sus cruces hacia el puente internacional de Ciudad Acuña para evitar demoras.

Las largas esperas en la ruta fiscal de Piedras Negras no solo reflejan la saturación del sistema, sino que también han generado pérdidas millonarias y condiciones adversas para los operadores, quienes permanecen durante horas en espera para cruzar hacia Eagle Pass.

Además, las demoras han puesto en riesgo los esquemas de entrega “justo a tiempo”, clave para el cumplimiento de compromisos comerciales tanto a nivel nacional como internacional.

Ante este escenario, el sector transportista prevé sostener el próximo miércoles una reunión con autoridades de Piedras Negras y Eagle Pass, así como con representantes de la aduana estadounidense, con el objetivo de plantear soluciones coordinadas.

Pese a la presión operativa, los transportistas reiteraron su disposición al diálogo para atender una situación que, advierten, impacta de forma directa en la economía de la región fronteriza.


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