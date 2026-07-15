Denuncian desvío de recursos federales en escuelas de Coahuila

Las inconformidades se presentaron a lo largo del ciclo escolar que concluyó el pasado 14 de julio, principalmente por presuntos casos de desvío de recursos

Alrededor de 14 quejas por presuntas irregularidades en el manejo de recursos del programa federal “La Escuela es Nuestra” fueron atendidas durante el ciclo escolar 2025-2026 en Coahuila, reveló la Asociación Nacional de Padres de Familia, que pidió fortalecer la capacitación y supervisión de los comités escolares responsables de administrar los recursos destinados a mejorar la infraestructura educativa.

El presidente de la organización en la entidad, Juan Francisco Javier Mancillas, informó que las inconformidades se presentaron a lo largo del ciclo escolar que concluyó oficialmente el pasado 14 de julio, principalmente por presuntos casos de desvío de recursos administrados por los Comités Escolares de Administración Participativa.

“Este año atendimos alrededor de 10 o 14 quejas de desviación de recursos y no queremos que eso siga sucediendo”, afirmó.

Explicó que, aunque el programa representa una oportunidad para mejorar las condiciones de los planteles, es necesario preparar mejor a quienes integran los comités encargados de ejercer el presupuesto, ya que administran recursos públicos sin contar, en muchos casos, con capacitación suficiente.

“Tenemos que profesionalizar a los padres de familia porque no son cualquier cosa ni cualquier recurso”, sostuvo.

Mancillas consideró que la Secretaría de Educación Pública debe reforzar la capacitación de los comités y establecer mecanismos que permitan garantizar un manejo transparente de los recursos asignados a las escuelas.

De acuerdo con la Delegación de Programas para el Bienestar, durante 2026 el programa “La Escuela es Nuestra” beneficia a 980 planteles de educación básica y media superior en Coahuila, con una inversión federal de 408 millones 850 mil pesos, recursos destinados a mejorar aulas, sanitarios, techumbres, instalaciones eléctricas, espacios deportivos y otras obras que impactarán a 201 mil 98 estudiantes.

El dirigente añadió que la infraestructura escolar continúa siendo uno de los principales retos del sistema educativo, al recordar incidentes registrados durante el ciclo escolar, como el colapso de una estructura en un plantel de San Pedro y el accidente ocurrido en un jardín de niños de Monclova, hechos que, dijo, evidencian la necesidad de reforzar la supervisión tanto de las obras como del estado físico de las escuelas.

En materia académica, señaló que para el próximo ciclo escolar también será indispensable reforzar la comprensión lectora, las matemáticas y las ciencias, además de mantener la atención a los problemas de salud mental que aún presentan niñas, niños y adolescentes tras la pandemia.

El representante de los padres de familia sostuvo que el objetivo debe ser que los más de 408 millones de pesos que este año ejercerán los comités escolares se administren con transparencia y eficiencia, para que las obras realmente mejoren las condiciones de aprendizaje de más de 201 mil estudiantes que forman parte del programa en Coahuila.