Un hombre denunció haber pagado dicha cifra para adquirir una camioneta en un lote de autos en Distrito Karena, pero los vendedores desaparecieron

Inicio / Coahuila / Denuncian fraude por $170,000 pesos en lote de autos de Saltillo

Un presunto fraude por $170,000 pesos fue denunciado por un ciudadano que pretendía adquirir una camioneta en un lote de autos ubicado en Distrito Karena, complejo comercial localizado sobre la carretera a Zincamex número 77, en Saltillo.

De acuerdo con el testimonio de un familiar de la víctima, el comprador contactó al personal del establecimiento, acordó la compra de la unidad y entregó un anticipo por 170,000 pesos.

Sin embargo, antes de concretar la operación, los vendedores retiraron la camioneta bajo el argumento de que sería sometida a un servicio mecánico previo a la entrega. Desde ese momento dejaron de responder llamadas y mensajes, por lo que el vehículo nunca fue entregado.

El afectado solicitó el apoyo de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al establecimiento para recabar información sobre lo ocurrido.

Será este viernes cuando presente la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se inicie la carpeta de investigación correspondiente.

Según el denunciante, el dinero fue recibido por una mujer que laboraba en el negocio, mientras que la negociación fue realizada con un hombre que atendía a los clientes dentro de la oficina.

Además, aseguró que mientras se encontraba en el establecimiento conoció a otra pareja que presuntamente habría sido víctima de un fraude similar por la misma cantidad, por lo que consideró que podrían existir más personas afectadas.

La familia del comprador pidió a las autoridades investigar el caso, identificar a los responsables y determinar si en ese establecimiento se han cometido hechos similares contra otros clientes.