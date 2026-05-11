Denuncian ataque a candidata; hay al menos 10 lesionados

Al menos 10 militantes de Morena y del Partido del Trabajo (PT) resultaron lesionados este domingo tras un presunto ataque contra la candidata a diputada local por el Distrito 4, Delia Aurora Hernández Alvarado, y su equipo de campaña, mientras realizaban actividades proselitistas en el municipio de San Pedro, hecho que generó tensión política en plena contienda electoral.

De acuerdo con reportes preliminares, la agresión ocurrió durante un recorrido de la aspirante por distintos sectores del municipio y dejó a varios integrantes de su comitiva con lesiones de diversa consideración, por lo que algunos requirieron atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han esclarecido las circunstancias exactas del incidente.

Según versiones de colaboradores cercanos a la candidata, una camioneta arribó al sitio con varios individuos a bordo, quienes fueron identificados como presuntos operadores del exaspirante de Morena a la alcaldía de San Pedro, Edgar Sánchez.

Lo que inició como un intercambio verbal escaló rápidamente hasta convertirse en un altercado físico. Integrantes del equipo de campaña señalaron que varios de sus compañeros fueron golpeados durante la confrontación.

En redes sociales comenzaron a circular videos del incidente, en los que se observa a la propia Delia Hernández sosteniendo una piedra, aparentemente con la intención de arrojarla hacia el grupo contrario; sin embargo, finalmente desiste y deja el objeto en el suelo.

Tras los hechos, Morena emitió un posicionamiento oficial en el que aseguró que su candidata por el Distrito 4 fue víctima de una agresión directa y elevó el tono de la denuncia al señalar un presunto intento de feminicidio.

“Responsabilizamos directamente a Edgar Sánchez, del bloque PRI-UDC, de los actos de violencia registrados, ya que presuntamente se encontraba en el lugar coordinando a las personas que amenazaron y agredieron a nuestro equipo de trabajo”, señaló el partido en un comunicado.

La confrontación se da en un contexto de tensión política que desde hace tiempo mantiene enfrentados a Delia Hernández y Edgar Sánchez.

Ante estos hechos, representantes de Morena interpusieron una denuncia formal ante las autoridades competentes, al calificar la agresión como una tentativa de feminicidio contra Delia Aurora Hernández Alvarado.

Asimismo, el partido exigió una investigación inmediata y garantías de seguridad para todos sus candidatos en el estado.

El incidente se suma a los episodios de violencia política registrados en distintas entidades del país en el marco del actual proceso electoral. Hasta el cierre de esta edición, no se había confirmado la detención de algún presunto responsable.

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