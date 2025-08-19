Cerrar X
Coahuila

Denuncian megabache en la colonia Federico Berrueto Ramón Popular

Vecinos denuncian enorme bache sin atender en Saltillo que pone en riesgo a conductores y peatones, exigiendo una solución urgente a las autoridades

  • 19
  • Agosto
    2025

Un enorme bache ubicado en la colonia Federico Berrueto Ramón Popular mantiene en constante riesgo a conductores y peatones desde hace dos meses, sin que hasta ahora exista una solución definitiva por parte de las autoridades municipales.

El socavón, situado sobre la calle Mixquic en el cruce con Cerro Bello, dificulta la circulación de automóviles particulares, taxis y motocicletas, además de representar un peligro en temporada de lluvias, pues el agua acumulada incrementa el deterioro del pavimento.

Jesús López, vecino del sector, expresó su molestia ante la falta de atención:

“Este bache tiene ya cerca de dos meses, desde que empezaron las lluvias. Hemos hecho reportes, ha venido gente con cámaras, pero el problema sigue igual. Las autoridades sí se acuerdan de pedir el voto, pero no cuando uno está fregado. Es muy difícil circular, y ahora que vienen lluvias fuertes, esto se va a convertir en cascada. Urge que lo reparen ya.”

Habitantes señalan que, aunque han insistido en múltiples ocasiones para que el municipio atienda el desperfecto, únicamente han recibido promesas. 

La molestia crece debido a que, según denuncian, el daño en la carpeta asfáltica se extiende hacia la base de la calle, lo que podría generar un hundimiento mayor si no se atiende de inmediato.

Vecinos advierten que, de no resolverse pronto, el problema no solo incrementará los riesgos viales, sino que también afectará el tránsito diario hacia escuelas, comercios y colonias aledañas como Lomas Verdes y Vistas de Peña Sur.

Mientras tanto, las familias del sector esperan una pronta respuesta de las autoridades municipales antes de que las lluvias agraven aún más el deterioro de la vialidad.


