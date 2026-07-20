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Denuncian aumento de robos en colonia Las Fuentes de Reynosa
Vecinos de la colonia Las Fuentes, en Reynosa, denuncian repunte de robos: motocicletas, viviendas, comercios y peatones son afectados
Por Víctor Hugo Guerra | 20 Julio 2026
La inseguridad continúa golpeando a la mayoría de los sectores de Reynosa. En la colonia Las Fuentes, vecinos denunciaron un aumento en los robos registrados durante las últimas semanas, situación que mantiene en alerta a familias y comerciantes del sector.
El caso más reciente fue el robo de una motocicleta BMW de alta gama sobre la calle Río Frío y el bulevar del Maestro. El delito quedó grabado por cámaras de videovigilancia y las imágenes fueron difundidas en redes sociales para tratar de identificar a los responsables.
Habitantes de la colonia aseguran que este hecho se suma a asaltos a peatones, robos a personas que realizan actividad física, así como atracos a negocios, viviendas y automóviles.
Lamentaron que, pese a las evidencias captadas en video en varios casos, las autoridades no hayan logrado dar con los delincuentes.
Ante esta situación, solicitaron a la Guardia Estatal reforzar los patrullajes preventivos y aumentar la presencia policial para devolver la tranquilidad a uno de los sectores más concurridos de la ciudad.