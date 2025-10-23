Cerrar X
Deporte escolar, esencial para salud ciudadana: INEDEC

El director del INEDEC afirma que el deporte escolar impulsa salud, disciplina y valores en los estudiantes, base de una mejor ciudadanía.

  • 23
  • Octubre
    2025

Impulsar la práctica del deporte desde las aulas es fundamental para formar ciudadanos más saludables, disciplinados y con valores, aseguró el director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila (INEDEC), Antonio Cepeda Licón.

El funcionario destacó que el verdadero semillero del deporte se encuentra en las escuelas, por lo que este año se ha trabajado de manera coordinada con la Dirección de Educación Física de la Secretaría de Educación para fortalecer programas y actividades que promuevan la actividad física desde temprana edad.

Como parte de esta estrategia, el INEDEC ha complementado su calendario anual con los Juegos Escolares, en los que participaron miles de niños y jóvenes de todo el estado. Además, se han realizado torneos, festivales deportivos y clínicas de capacitación para maestros de educación física.

Cepeda Licón resaltó que la intención es llevar este tipo de actividades a todos los municipios, para que ningún niño o joven quede fuera de la oportunidad de practicar algún deporte.

“No se trata solo de competir, sino de aprender lo que el deporte enseña: trabajo en equipo, respeto y esfuerzo. Esos valores se quedan para toda la vida”, agregó.

Por su parte, docentes y entrenadores que participan en el programa coincidieron en que estas acciones fortalecen la convivencia escolar y mejoran el rendimiento académico.

“La actividad física ayuda a que los niños tengan más energía y concentración. Además, los mantiene alejados del sedentarismo y de hábitos poco saludables”, comentó María del Carmen Rodríguez, maestra de educación física en una escuela primaria de Saltillo.

También, Carlos Gómez, entrenador de atletismo, reconoció el apoyo del INEDEC al brindar seguimiento a los alumnos que destacan en las competencias escolares.

 “Muchos de nuestros jóvenes talentos han surgido precisamente de estos juegos. Con el acompañamiento adecuado pueden llegar a representar a Coahuila a nivel nacional”, dijo.

Finalmente, Cepeda Licón reiteró el compromiso del instituto de continuar fortaleciendo la cultura deportiva desde la infancia.


