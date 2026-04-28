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Coahuila

Confirma SNTE en Coahuila megapuente vacacional en mayo

La medida tiene como objetivo principal favorecer la convivencia familiar, así como promover actividades de salud y deporte, sin alterar la continuidad

  • 28
  • Abril
    2026

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Coahuila confirmó la realización de un megapuente vacacional en mayo, tras acordar con la Secretaría de Educación el ajuste del día inhábil correspondiente al 5 de mayo.

De acuerdo con las dirigencias sindicales de Coahuila 5, 35 y 38, se gestionó que el descanso oficial se recorriera al lunes 4 de mayo, lo que permitirá extender el fin de semana para docentes y personal educativo en la entidad.

La organización explicó que esta medida busca favorecer la convivencia familiar, así como promover actividades relacionadas con la salud y el deporte, sin afectar la continuidad de las labores académicas.

Asimismo, se destacó la disposición de la autoridad educativa estatal para autorizar este ajuste, al considerar que contribuye al bienestar del personal sin comprometer el calendario escolar.

El SNTE pidió a su estructura sindical difundir la información en delegaciones y centros de trabajo, a fin de que el personal docente tome previsiones ante este fin de semana largo.


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