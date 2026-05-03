Desaparecen dos militares de EUA durante maniobras en Marruecos

Dos militares estadounidenses fueron reportados como desaparecidos la noche de este sábado mientras participaban en las maniobras multinacionales African Lion 2026, en Marruecos, lo que activó una operación conjunta de búsqueda y rescate con apoyo terrestre, aéreo y marítimo en la región de Cap Draa, al sur del país.

El Mando de Estados Unidos para África (AFRICOM) confirmó este domingo que las labores comenzaron de inmediato tras la desaparición de los soldados en una zona de acantilados cercana a la ciudad de Tan-Tan, frente al océano Atlántico.

“Nuestra prioridad son los miembros del servicio implicados y sus familias”, señaló AFRICOM en un comunicado.

Soldados estaban en una excursión recreativa

De acuerdo con un funcionario de defensa estadounidense citado por The Associated Press, los militares desaparecidos son soldados del Ejército de Estados Unidos que no participaban activamente en ejercicios de entrenamiento al momento del incidente.

“No estaban participando activamente en ningún entrenamiento. Los ejercicios del día habían concluido y, según nuestro entendimiento, estaban en una caminata recreativa”, explicó la fuente bajo condición de anonimato.

Las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos precisaron que los soldados fueron vistos por última vez alrededor de las 21:00 horas locales cerca de acantilados oceánicos, una zona de terreno accidentado que combina áreas montañosas, desierto y llanuras semidesérticas.

Helicópteros, barcos y buzos participan en la búsqueda

El operativo incluye helicópteros, embarcaciones, unidades especializadas de rescate de montaña y equipos de buceo, mientras autoridades marroquíes y estadounidenses investigan las circunstancias exactas de la desaparición.

El ejército marroquí informó que también se abrió una investigación formal para determinar qué ocurrió en el Área de Entrenamiento Cap Draa.

African Lion, considerado el mayor ejercicio militar conjunto liderado por Estados Unidos en África, comenzó el pasado 20 de abril y se desarrollará hasta el 8 de mayo en Marruecos, además de actividades en Túnez, Ghana y Senegal.

Las maniobras reúnen a más de 7,000 efectivos de más de 30 naciones, incluyendo miembros del Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Reserva del Ejército y Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Desde su creación en 2004, el ejercicio busca fortalecer la cooperación militar, mejorar la capacidad de respuesta ante crisis internacionales y reforzar alianzas estratégicas en una región marcada por inestabilidad política y amenazas de seguridad.

Marruecos se mantiene como uno de los principales socios militares de Washington en el norte de África, en un contexto regional complejo tras los golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger, países que han reducido su cooperación con potencias occidentales.

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