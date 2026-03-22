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Coahuila

Desaparecen 7 trabajadores de SLP en la 'carretera del terror'

Los familiares de los trabajadores aseguraron que perdieron contacto en la Carretera 57, zona conocida por alta incidencia delictiva en el Altiplano de SLP

  • 22
  • Marzo
    2026

La incertidumbre prevalece en el municipio de Cárdenas, S.L.P., tras la desaparición de siete trabajadores que acudieron a una jornada laboral en la zona del Altiplano.

El último contacto con el grupo se registró en el área de Matehuala, punto crítico de la Carretera 57. 

Este sector, que conecta con la ruta a Saltillo, es señalado constantemente por transportistas y viajeros como un punto de alta incidencia delictiva, conocido como el "tramo del terror".

Familiares de los trabajadores informaron que los desaparecidos partieron el lunes 16 de marzo en una camioneta acompañados de equipo y maquinaria para trabajar en instalaciones eléctricas.

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