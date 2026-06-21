Continúa alarma por desapariciones en Reynosa

Los nuevos reportes reflejan una situación donde familiares,mantienen la búsqueda permanente de personas que desaparecen sin dejar rastro

La problemática de las personas desaparecidas continúa generando preocupación en Reynosa, donde de manera constante colectivos de búsqueda y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas difunden boletines para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de personas cuyo paradero se desconoce.

Buscan a joven desaparecido desde el 16 de junio

Uno de los casos más recientes es el de Valentín Martínez López, un joven de 18 años de edad que fue visto por última vez el pasado 16 de junio en Reynosa.

Desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación, por lo que las autoridades consideran que podría ser víctima de algún delito. Como señas particulares, cuenta con un tatuaje en la mano izquierda que simula el esqueleto de una mano. El día de su desaparición vestía playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

A este caso se suma el de Lourdes Lilia Cisneros Romero, una mujer de 71 años de edad desaparecida el pasado 20 de junio también en Reynosa. Entre sus características físicas destacan manchas en la cara y los brazos, uso de lentes, una estatura aproximada de 1.63 metros y tez morena.

Solicitan apoyo ciudadano para localizarlos

Los nuevos reportes reflejan una situación que continúa encendiendo las alertas en esta ciudad fronteriza, donde familiares, colectivos de madres buscadoras y autoridades mantienen la búsqueda permanente de personas que desaparecen sin dejar rastro.

Se solicita a la población que, en caso de contar con información que ayude a localizar a Valentín Martínez López o Lourdes Lilia Cisneros Romero, la reporte de inmediato a los números de emergencia, a la Fiscalía de Tamaulipas o a través de las páginas oficiales de los colectivos de búsqueda.