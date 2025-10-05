Cerrar X
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_4_2977be7020
Coahuila

Detienen a tres jóvenes por homicidio en la colonia Mirasierra

El principal sospechoso fue identificado como Raymundo “N”, de 18 años, señalado como probable responsable de haber agredido con arma blanca a la víctima

  • 05
  • Octubre
    2025

Elementos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron a tres jóvenes presuntamente relacionados con el homicidio de un hombre de 43 años registrado este sábado en la colonia Mirasierra.

De acuerdo con información oficial, el principal sospechoso fue identificado como Raymundo Alejandro “N”, de 18 años, señalado como probable responsable de haber agredido con arma blanca a la víctima, quien perdió la vida en el lugar.

El arresto se logró mediante un operativo coordinado entre el Agrupamiento contra Delitos de Alto Impacto, la Policía Municipal Preventiva, el Grupo de Reacción Sureste, la Unidad de la Policía Cibernética y el Centro de Control y Comando (C2). A través del análisis de cámaras de videovigilancia y la colaboración ciudadana, se pudo ubicar y detener a los sospechosos.

Copia de Copy of PLANTILLAS WEB DIC (4).jpg

Junto con el presunto responsable fueron asegurados Yael Arnoldo “N”, de 20 años, y Edwin Eduardo “N”, de 19, quienes también fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se deslinden responsabilidades.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que mantiene una estrecha colaboración con la Fiscalía General del Estado de Coahuila para continuar con las investigaciones y fortalecer la estrategia de seguridad en la capital.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142043_722_3303b568b2
Trump impondrá aranceles a camiones pesados en noviembre
EH_DOS_FOTOS_2025_10_06_T134103_505_82075aec74
Detienen a mujer ligada a homicidio de colaboradores de Brugada
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T132051_081_58fcbe8f4f
Asesina a juez en pleno juicio de litigio inmobiliario en Albania
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_10_06_T143441_046_54cd7458da
Streaming histórico: buscan dinosaurios en vivo desde Patagonia
cemex_eua_panama_9876e56a59
Cemex refuerza su presencia en EUA tras venta en Panamá
EH_UNA_FOTO_2025_10_06_T142043_722_3303b568b2
Trump impondrá aranceles a camiones pesados en noviembre
publicidad

Más Vistas

EH_FOTO_VERTICAL_66_98a6658590
Desaparece regiomontana en trayecto hacia Reynosa
EH_FOTO_VERTICAL_65_3ea17fc5ed
Fallece bebé lesionado por colapso de barda ante fuertes lluvias
EH_DOS_FOTOS_86_7958cb6de6
Agreden a inspectores tras atender reporte por ruido en Escobedo
publicidad
×