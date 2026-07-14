Detienen al presunto Tirador de la Atlixcáyotl

Autoridades de Puebla detuvieron a Rafael "N", de 67 años, identificado como el presunto responsable de los ataques armados registrados en la Vía Atlixcáyotl

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Autoridades de Puebla detuvieron a Rafael "N", de 67 años, identificado como el presunto responsable de los ataques armados registrados en la Vía Atlixcáyotl, durante un operativo realizado en el fraccionamiento Santa Fe Residencial.

La captura ocurrió la madrugada de este martes, cuando elementos ministeriales y fuerzas federales ejecutaban una orden de cateo en un inmueble relacionado con la investigación.

Durante la movilización, vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego. De acuerdo con los primeros informes, el ahora detenido habría agredido a los agentes que participaban en el cateo, quienes respondieron al ataque.

Las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni fallecidas como resultado del enfrentamiento.

Fiscalía confirma la captura

Horas después del operativo, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, Idamis Pastor, confirmó la detención del hombre conocido como el "Tirador de la Atlixcáyotl", resultado de las investigaciones desarrolladas durante las últimas semanas.

La dependencia señaló que Rafael "N" ya fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía anunció que solicitará imputar al detenido por el delito de homicidio doloso en grado de tentativa.

Según la investigación, la acusación deriva de la presunta agresión que Rafael "N" habría cometido contra agentes ministeriales mientras cumplían la orden de cateo en un domicilio vinculado con las indagatorias.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

Gobernador destaca la investigación

El gobernador Alejandro Armenta Mier reconoció el trabajo realizado por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, al señalar que la investigación requirió varias semanas debido a la complejidad del caso.

La detención del probable responsable de los disparos contra vehículos en la Vía Atlixcáyotl, es resultado del trabajo coordinado con las instituciones de seguridad y la @FiscaliaPuebla, sustentado en labores de inteligencia e investigación. 🤝🏻🚔



Seguiremos fortaleciendo las… pic.twitter.com/ptabIoGH3q — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) July 14, 2026

El mandatario indicó que Rafael "N" es señalado por su presunta participación en al menos 11 ataques contra automovilistas que circulaban por la zona de Angelópolis.

Durante su programa semanal, Armenta aseguró que su administración continuará actuando conforme al marco legal y reiteró que en Puebla no habrá omisión, impunidad ni complicidad en el combate a la delincuencia, respetando en todo momento la presunción de inocencia y el debido proceso.

¿Quiénes fueron sus víctimas?

La primera víctima se trató de un menor de ocho años que recibió un impacto de bala cuando viajaba en la parte trasera de una camioneta que era conducida por su madre, el pasado 10 de enero de este año.

La bala atravesó el cristal de la unidad y quedó incrustada en su mandíbula. Logró sobrevivir tras ser atendido de urgencia en un hospital.

Otros automovilistas e incluso un motociclista han sufrido atentados, sin reportarse personas heridas, pero sí daños a los vehículos.

Modo de operar

Presuntamente, elige a sus víctimas al azar al momento en que circulan por la mencionada vialidad; según trascendió, utiliza una pistola calibre 9 milímetros y en ocasiones un arma de diábolos.

Viaja a bordo de un auto, el cual estaciona, baja la ventanilla y realiza los disparos, generalmente en la puerta del conductor.

La Vía Atlixcáyotl se extiende por 3.2 kilómetros, en donde se ubican plazas comerciales, fraccionamientos, así como una universidad privada.