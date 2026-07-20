Difunden nuevo video del caso Rocky en Villa San Miguel

Señalaron que la difusión de imágenes donde presuntamente se observan manchas de sangre en un domicilio cercano podría aportar más elementos al caso

Un nuevo video del presunto maltrato contra Rocky, el perro que habría sido arrastrado por una camioneta en el fraccionamiento Villa San Miguel, comenzó a difundirse en redes sociales, fortaleciendo las evidencias dentro de la investigación.

Presentan denuncia formal por el caso de Rocky

El caso ha generado una nueva ola de indignación entre la ciudadanía, mientras la organización Dignidad Animal confirmó la presentación de una denuncia formal para que las autoridades esclarezcan los hechos y procedan contra quien resulte responsable.

Rocky permanece hospitalizado en terapia intensiva y bajo atención veterinaria especializada debido al grave politraumatismo que sufrió. Sus cuidadores informaron que su estado de salud continúa siendo delicado y que colaboran con las autoridades durante las investigaciones.

Además, señalaron que la difusión de imágenes donde presuntamente se observan manchas de sangre en un domicilio cercano podría aportar más elementos al caso, al tiempo que agradecieron el apoyo recibido por parte de la ciudadanía.

Fiscalía estatal asume la investigación

Sobre este hecho, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, explicó que los casos de maltrato animal pueden ser atendidos inicialmente por la autoridad municipal; sin embargo, precisó que la gravedad de este asunto provocó que la investigación quedara en manos de la Fiscalía General del Estado.

Asimismo, hizo un llamado a la población para denunciar de inmediato cualquier acto de violencia contra los animales, ya que la pronta notificación facilita la intervención de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos.