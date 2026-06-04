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Coahuila

Difunden video de robo a comercio; buscan ubicar a responsable

Los dueños del establecimiento decidieron compartir el material a través de redes sociales para solicitar el apoyo ciudadano y ubicar al presunto responsable

  • 04
  • Junio
    2026

Propietarios de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo, hicieron públicas imágenes captadas por sus cámaras de seguridad luego de que un hombre presuntamente cometiera un robo con amenazas contra la empleada del lugar.

El hecho ocurrió cuando el individuo ingresó al negocio aparentando ser un cliente más.

Según la versión de los afectados, el sujeto tomó un paquete de cerveza y se dirigió a la caja registradora. Sin embargo, al momento de ser atendido habría intimidado a la trabajadora para exigir dinero en efectivo, logrando apoderarse tanto de efectivo como de la mercancía antes de escapar del sitio.

Las grabaciones del sistema de videovigilancia muestran con claridad el rostro y movimientos del presunto responsable, por lo que los dueños decidieron compartir el material a través de redes sociales.

Con ello buscan que alguna persona pueda identificarlo y proporcionar información que contribuya a presentar una denuncia formal y evitar que continúe afectando a otros pequeños comercios de Saltillo.


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