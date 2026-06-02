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Tamaulipas

Difunden credenciales halladas para ubicar a titulares

Colectivo busca localizar a los dueños de nueve credenciales encontradas en Reynosa y descartar posibles casos relacionados con desapariciones

  • 02
  • Junio
    2026

El caso de las credenciales para votar encontradas recientemente en un terreno baldío de Reynosa continúa generando incertidumbre, por lo que el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas mantiene la difusión de las fotografías de los documentos con el objetivo de localizar a sus propietarios o familiares.

De acuerdo con la información compartida por el colectivo, hasta el momento únicamente dos personas se han comunicado para informar que las credenciales encontradas les fueron robadas tras ser víctimas de asaltos o robo de cartera.

En total fueron nueve credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) las localizadas en el predio, por lo que persiste la preocupación de que algunos de los titulares pudieran estar relacionados con algún hecho delictivo o encontrarse en calidad de desaparecidos.

Por ello, integrantes del colectivo continúan solicitando el apoyo de la ciudadanía para identificar a las personas que aparecen en los documentos y exhortan a quienes los conozcan a comunicarse con la agrupación.

La organización confía en que el resto de los casos correspondan también a robos de cartera; sin embargo, reiteró la importancia de descartar cualquier situación relacionada con desapariciones mediante la localización de los propietarios o de algún familiar cercano.


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