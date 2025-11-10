Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_10_at_8_07_47_PM_08210a0a05
Coahuila

El único alcalde que tenia el PAN en Coahuila se va al MC

Víctor Leija anunció su incorporación a MC tras señalar falta de apoyo del PAN; fue recibido por Dante Delgado y Luis Donaldo Colosio Riojas

  • 10
  • Noviembre
    2025

Víctor Leija el unico alcalde que tenia el PAN en el estado de Coahuila  anuncio su incorporacion a las filas de Movimiento Ciudadano .

El alcalde Víctor Leija fue recibido oficialmente por el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y por el senador de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes le dieron la bienvenida con un mensaje de respaldo y reconocimiento a su trabajo en la región.

Ante este inesperado cambio quien aun no se pronuncia es la lider del PAN en el estado Eliza Maldonado.

Según se supo el edil se quejo de que la dirigencia estatal lo habia dejado solo y no sentiar respaldo alguno.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

lamine_yamal_espana_6a1e7f1809
Lamine Yamal, desconvocado de la selección española
IMG_2729_cd1cbdfeb6
Impulsa alcalde bienestar familiar con la 'Tarjeta Jefas García'
entrega_comida_frio_cbbc80ce8c
Entregan policías pan y café a familiares de pacientes del IMSS
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T130632_098_6380cd3f67
Designa el TFJA nueva integración de su Junta de Gobierno
EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T125218_906_c71d631187
Catherine Connolly asume la presidencia de Irlanda
vacuna_colera_sudafrica_0147ba938e
Lanza Sudáfrica su primera vacuna contra el cólera
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×