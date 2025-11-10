El único alcalde que tenia el PAN en Coahuila se va al MC

Víctor Leija el unico alcalde que tenia el PAN en el estado de Coahuila anuncio su incorporacion a las filas de Movimiento Ciudadano .

El alcalde Víctor Leija fue recibido oficialmente por el coordinador nacional de MC, Dante Delgado, y por el senador de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes le dieron la bienvenida con un mensaje de respaldo y reconocimiento a su trabajo en la región.

Ante este inesperado cambio quien aun no se pronuncia es la lider del PAN en el estado Eliza Maldonado.

Según se supo el edil se quejo de que la dirigencia estatal lo habia dejado solo y no sentiar respaldo alguno.

