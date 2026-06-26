Entrega Gobierno de Coahuila nuevo cuartel militar

El complejo fue edificado sobre un terreno de una hectárea y cuenta con una superficie de construcción de 363 metros cuadrados

Como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la región sureste del estado, el Gobierno de Coahuila entregó un nuevo cuartel militar en el ejido San Antonio de las Alazanas, obra en la que se invirtieron 14.1 millones de pesos.

El complejo fue edificado sobre un terreno de una hectárea y cuenta con una superficie de construcción de 363 metros cuadrados.

Las instalaciones incluyen dormitorios para mujeres y hombres, baños, recepción, cocina, comedor, bodega, dos dormitorios para oficiales y un cuarto de máquinas. Además, fue equipado para albergar a 32 elementos del Ejército Mexicano.

Destacan fortalecimiento de la estrategia de seguridad

Durante la inauguración, el general de división Fernando Colchado Gómez destacó que la construcción de este cuartel forma parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del Estado para fortalecer la presencia institucional y brindar mejores condiciones de operación a las fuerzas armadas.

Señaló que la seguridad es uno de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, por lo que la construcción de este tipo de instalaciones contribuye a consolidar las condiciones de paz y tranquilidad para las y los coahuilenses.

El cuartel reforzará la vigilancia en los límites con Nuevo León

Por su parte, el gobernador Manolo Jiménez Salinas afirmó que el nuevo cuartel permitirá reforzar la vigilancia en una zona estratégica, cercana a la frontera con Nuevo León, además de ofrecer instalaciones más dignas para el personal militar.

Explicó que el inmueble tiene capacidad para albergar a más de 30 elementos del Ejército Mexicano, quienes podrán realizar labores de patrullaje y mantener un punto de vigilancia permanente en esta región, fortaleciendo así las acciones de seguridad en los límites entre Coahuila y Nuevo León.