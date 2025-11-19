Empresas de Coahuila garantizan pagar aguinaldo a sindicalizados

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila informó que las empresas del estado cuentan con las condiciones económicas necesarias para cumplir en tiempo y forma con el pago de aguinaldo a los trabajadores sindicalizados.

De acuerdo con el reporte recibido por la organización, no se prevén incumplimientos en este beneficio laboral obligatorio, lo que brinda certidumbre a miles de familias en vísperas de la temporada decembrina.

Jesús Berino Granados, representante de la CTM, señaló que en algunos casos las empresas otorgaron un adelanto parcial del aguinaldo durante el Buen Fin, con el objetivo de apoyar a los empleados en sus compras y compromisos anticipados.

No obstante, aseguró que el monto restante será entregado conforme a lo establecido en la ley y los acuerdos internos de cada centro de trabajo.

El dirigente sindical recordó que el aguinaldo es un ingreso fundamental para las familias, especialmente durante las festividades navideñas, por lo que recomendó a los trabajadores administrarlo con responsabilidad.

Subrayó que este recurso representa un alivio económico importante y reiteró la importancia de cuidarlo y destinarlo a necesidades prioritarias.

Comentarios