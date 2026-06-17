Anticipa Coparmex Coahuila mejores condiciones para invertir

Tras un inicio de año marcado por la incertidumbre internacional, los aranceles y la cautela de los inversionistas, Coparmex Coahuila Sureste anticipa un panorama más favorable para la segunda mitad de 2026, con mayores oportunidades para la llegada de nuevas inversiones y el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El presidente del organismo empresarial, Alfredo López Villarreal, aseguró que existen condiciones para que el segundo semestre supere el desempeño registrado durante los primeros seis meses del año, gracias a una mayor claridad en el entorno económico internacional.

“Creemos que va a ser un segundo semestre mucho mejor que el primero. Hay mayor certidumbre para nuevas inversiones”, expresó.

Las declaraciones se dieron luego de que este miércoles Alfredo López Villarreal fuera reelecto como presidente de Coparmex Coahuila Sureste para el periodo 2026-2027, durante la asamblea en la que los socios del organismo eligieron a la nueva mesa directiva que encabezará los trabajos empresariales durante el próximo año.

La planilla electa quedó integrada por Alfredo López Villarreal como presidente; Karla Ivonne Natividad González, Octavio Enrique Benavides Narro y Pedro González García como vicepresidentes; Armando Valdez Valdez como secretario; Jorge Áyax Cabello Hernández como tesorero; así como Natalia Fantini Durón, Ricardo Sandoval Garza, Laura Elena Infante Chávez y Mónica Elizamareth Martínez Villarreal como vocales. En la Comisión de Honor y Justicia fueron electos Luis Arizpe Jiménez como presidente y José Luis Pérez Arzate como secretario.

La toma de protesta de la nueva dirigencia se realizará el próximo 18 de agosto, fecha en la que asumirán formalmente sus responsabilidades para el periodo 2026-2027.

El dirigente empresarial señaló que la renegociación y actualización del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como una mejor definición en materia de aranceles, ayudarán a brindar confianza a las empresas interesadas en invertir en la región.

López Villarreal destacó que uno de los principales retos de su nueva gestión al frente de Coparmex será fortalecer a las pequeñas y medianas empresas, las cuales representan la base de la economía y la principal fuente generadora de empleos en el país.

Indicó que se impulsarán programas específicos de financiamiento, asesoría, capacitación y promoción para que las Pymes puedan integrarse de mejor manera a las cadenas de suministro de las grandes compañías.

“Las Pymes siguen siendo la base de la economía. A nivel nacional representan entre el 80 y 85 por ciento de la generación de empleos y del motor económico del país”, señaló.

Asimismo, informó que otro de los ejes de trabajo será fortalecer la vinculación entre universidades y empresas para responder a las necesidades actuales del mercado laboral.

Como parte de esta estrategia, anunció la creación de un Comité de Inteligencia Artificial, enfocado en impulsar la capacitación de estudiantes, trabajadores, mandos medios y directivos en el uso de nuevas tecnologías.

Explicó que el objetivo es diseñar programas acordes a las necesidades del sector productivo y acelerar la adopción de herramientas de inteligencia artificial en las empresas de la región.

Respecto a los recientes ajustes de personal anunciados por General Motors, López Villarreal descartó afectaciones importantes para la proveeduría local, al considerar que no se trata de recortes significativos y que la armadora mantiene proyectos de inversión para este año.

“Los ajustes que se dan vienen a compensarse con la generación de nuevas plazas laborales derivadas de las inversiones anunciadas”, concluyó.

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