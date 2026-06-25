Endurecerán control en presentaciones privadas de la Filarmónica

La agrupación puede realizar presentaciones particulares fuera de su horario; sin embargo, consideró indispensable que la Secretaría conozca quién solicita

La Secretaría de Cultura de Coahuila revisará los mecanismos de autorización para las presentaciones privadas de la Orquesta Filarmónica del Desierto y analizará la actuación de los responsables del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, luego de la controversia generada por la grabación realizada con el rapero conocido como “Millonario”.

La titular de la dependencia, Esther Quintana Salinas, señaló que la principal irregularidad detectada hasta el momento es que el proyecto nunca fue informado previamente a la Secretaría, lo que impidió evaluar el perfil del artista y el contenido de la producción antes de que se realizara.

“Aquí el problema no es ese… el problema es otro… que no notificaron. Yo hubiera dicho que no, ¿verdad? Definitivamente”, declaró al ser cuestionada sobre la participación de la Orquesta en actividades privadas fuera de su programación oficial.

Explicó que la agrupación puede realizar presentaciones particulares fuera de su horario laboral; sin embargo, consideró indispensable que la Secretaría conozca previamente quién solicita esos servicios y las características del proyecto para determinar si es compatible con los principios de la institución.

La funcionaria adelantó que la investigación también alcanzará el proceso mediante el cual se autorizó el uso del Teatro de la Ciudad Fernando Soler para la grabación, ya que, a su juicio, debió revisarse previamente quién era el contratante y el tipo de material que se produciría.

Quintana informó que sostendrá una reunión con José Rodolfo “Popo” Arizpe Sada, presidente del Patronato de Arte y Cultura de Coahuila (PARTECO), organismo encargado de la administración del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, así como con Luis Lauro Cortés, presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica del Desierto, para analizar el caso y determinar las acciones que correspondan.

“Claro, por supuesto que lo vamos a hacer”, respondió al ser cuestionada sobre la posibilidad de reunirse con ambos representantes.

Respecto al contenido musical del proyecto, la secretaria señaló que la dependencia impulsa una política de promoción de la cultura de la paz, por lo que consideró incompatible que una institución cultural del Estado sea vinculada con materiales que, según la denuncia presentada por músicos de la agrupación, contienen referencias a violencia, misoginia y consumo de drogas.

“Estamos trabajando por una cultura de la paz y salimos con ese domingo siete, pues no. ¿Verdad? Sobre todo en un estado que es muy seguro. No se vale”, expresó.

Sobre la situación laboral de los músicos despedidos y una eventual sanción contra los directivos de la Orquesta Filarmónica del Desierto, Quintana insistió en que el procedimiento continúa en etapa de análisis y rechazó adelantar resoluciones.