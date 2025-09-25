Energía solar llega al ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe

Con una inversión de $195 mil pesos, familias del ejido Tuxtepec en Ramos Arizpe recibieron equipo de energía sustentable que permitirá generar electricidad a través de sistemas fotovoltaicos.

El apoyo incluyó la instalación de 30 baterías solares y 60 terminales de cobre estañado en viviendas de las 15 familias que habitan la comunidad, integrada por 42 personas. Con ello, se busca garantizar un suministro más estable y económico en uno de los ejidos más alejados del municipio.

Este nuevo beneficio forma parte del programa municipal Tú Decides, que destina hasta 250 mil pesos por cada ejido atendido. En meses anteriores, el mismo programa llevó a Tuxtepec apoyos de traspatio como pollitas ponedoras, y ha llegado también a otras comunidades como San Ignacio, San Martín de las Vacas, Tanque Viejo y Las Esperanzas, con entregas de equipos de bombeo y proyectos productivos.

Autoridades locales destacaron que estas acciones responden directamente a las necesidades planteadas por los propios habitantes, quienes eligen los proyectos que más impactan en su economía y calidad de vida.

El evento contó con la participación de representantes del cabildo y de la Dirección de Desarrollo Rural, además del comisariado ejidal. Los vecinos coincidieron en que la incorporación de energías renovables representa un paso importante para mejorar las condiciones de vida en la comunidad.

