Proyecta Gobierno generar 70% más energía renovable al 2030

El plan contempla incorporar 32,475 megawatts de nueva capacidad al 2030, de los cuales 70% provendrán de fuentes renovables como la solar, eólica y geotérmica

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El Gobierno de México acelerará la transición energética durante el sexenio de Claudia Sheinbaum con una estrategia que contempla la incorporación de 32,475 megawatts (MW) de nueva capacidad de generación eléctrica, de los cuales el 70% provendrá de fuentes renovables.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, presentó los avances del Plan de Generación de Energía Eléctrica con Fuentes Renovables, una de las principales apuestas de la administración federal para fortalecer la soberanía energética y ampliar la capacidad de suministro en todo el país.

“En la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se va a generar la energía suficiente y necesaria que el país requiere”, afirmó Escobar

Actualmente México produce alrededor de 354 millones de megawatts-hora (MWh) al año. La meta para 2030 es alcanzar una generación cercana a los 410 millones de MWh.

Energía solar y eólica encabezarán el crecimiento

Del total de nueva capacidad proyectada, 22,376 MW corresponderán a tecnologías renovables.

La mayor expansión se concentrará en energía fotovoltaica con 12,204 MW y energía eólica con 6,860 MW.

También se contemplan proyectos de:

Hidroeléctrica: 536 MW

Geotermia: 694 MW

Termosolar: 150 MW

Bioenergía: 71 MW

Hidrógeno: 65 MW

Cogeneración eficiente: 1,697 MW

De manera paralela, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) desarrollará infraestructura de respaldo mediante centrales de ciclo combinado que aportarán 9,979 MW para garantizar la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

“De estos 32 mil megawatts adicionales que se van a generar, 22 mil serán producidos a partir de fuentes renovables”, destacó.

Inversión millonaria y fortalecimiento de hidroeléctricas

Cabe señalar que dicha estrategia energética contempla una inversión total de $739,000 millones de pesos.

Parte de esos recursos se destinarán a la modernización y mantenimiento mayor de las hidroeléctricas del país, incluyendo sustitución de equipos y rehabilitación de infraestructura.

Según la Secretaría de Energía, estas acciones permitirán incrementar hasta en 18% la generación hidroeléctrica y contribuirán a elevar en 70% la producción de nueva energía limpia durante el sexenio.

Además, el Gobierno estima que el 79% de la nueva capacidad será impulsada por la CFE, mientras que el resto corresponderá a esquemas de participación privada.

La funcionaria subrayó que los nuevos modelos de financiamiento no implican privatización de activos.

“El activo se queda en la Comisión Federal de Electricidad. No se concesiona ni se cede la propiedad”, aseguró.

El plan también busca fortalecer la participación del Estado en la generación eléctrica nacional.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, para 2030 el sector público aportará el 61% de la energía eléctrica del país.

González señaló que el fortalecimiento de la CFE permitirá garantizar la seguridad energética, la planeación estratégica y la expansión de las redes de transmisión y distribución.

“Al 2030 el sector público va a inyectar el 61 por ciento de la energía eléctrica nacional”, afirmó.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir el impacto ambiental de la generación eléctrica.

Actualmente las energías renovables representan alrededor del 23% al 24% de la matriz energética nacional. La meta es elevar esa participación hasta 38% en 2030.

Esto significará un incremento de 15 puntos porcentuales en apenas cinco años.

La Secretaría de Energía calcula que la estrategia permitirá evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO₂e) y reducirá la necesidad de construir hasta 55 nuevas plantas de ciclo combinado.

También se prevé disminuir gradualmente la dependencia del gas natural utilizado para la generación eléctrica.

Sheinbaum destaca ventajas de las energías limpias

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que las energías renovables representan una pieza clave para fortalecer la soberanía energética del país, ya que aprovechan recursos naturales disponibles en territorio nacional y reducen la dependencia de insumos importados.

Explicó que tecnologías como la solar, la eólica, la geotérmica y la biomasa permiten generar electricidad sin producir gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes.

“Las energías renovables son fundamentales porque utilizan recursos que tenemos en nuestro propio país y no requieren importaciones. Además, no generan emisiones contaminantes ni gases de efecto invernadero”, señaló.

Destacó que la disminución de los costos de inversión en estas tecnologías a nivel internacional ha abierto una oportunidad para acelerar la transición energética y aumentar la participación de las fuentes limpias en la generación eléctrica nacional.

Además, sostuvo que el fortalecimiento de las energías renovables permitirá avanzar hacia una matriz energética más diversificada, sustentable y menos dependiente de combustibles fósiles, sin comprometer la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.

Como parte del programa, ya fueron asignadas 50 plantas fotovoltaicas entre proyectos públicos y privados, que representan 7 mil 859 MW de capacidad instalada.

Asimismo, se encuentran asignadas 17 centrales eólicas que aportarán 4,700 MW adicionales.

La meta del Gobierno es concluir este mismo año la asignación de todos los proyectos necesarios para alcanzar los objetivos planteados hacia el final del sexenio.