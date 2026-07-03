escatistas aportan pruebas contra León “N” por maltrato animal

De acuerdo con la rescatista, el mismo testigo aseguró que León “N” justificaba esa conducta al considerar que los perros eran una plaga

Un testimonio incorporado a la carpeta de investigación por presunta crueldad animal señala que León “N” aseguraba que uno de sus principales pasatiempos era “torturar perros”, reveló Elena Cortés, una de las rescatistas que denunció al hombre ante la Fiscalía General del Estado.

La activista informó que dicha declaración forma parte de los nuevos elementos de prueba entregados al Ministerio Público para fortalecer la investigación por la desaparición de dos perros que fueron entregados en adopción al ahora investigado.

“La que nos impactó más fue de una persona muy allegada a él, donde él decía que estaba de vacaciones, que leía, pero que también torturaba perros”, relató Elena Cortés.

De acuerdo con la rescatista, el mismo testigo aseguró que León “N” justificaba esa conducta al considerar que los perros eran una plaga.

“Él decía que eran una plaga y que cómo te podías llevar una plaga a tu casa, que tenías que acabarla”, agregó.

Videos, fotografías y declaraciones fueron entregados

Elena Cortés explicó que este testimonio se suma a videos, fotografías y declaraciones de vecinos del fraccionamiento Agua Azul, quienes también aportaron evidencia a la investigación que realiza la Fiscalía.

Recordó que el caso comenzó cuando acudió al domicilio para dar seguimiento al perro que había entregado en adopción, luego de que el hombre dejó de responder llamadas y mensajes relacionados con el estado del animal.

De manera paralela, Erendirá Tovar Luna, integrante de Fundación Lomitos al Rescate, atravesaba una situación similar al intentar localizar a otro perro que también había entregado en adopción a la misma persona.

Rescatistas desconocen el paradero de los perros

La rescatista explicó que ambas realizaron el procedimiento habitual de adopción, verificando la documentación del solicitante y entregando personalmente a los perros en el domicilio ubicado en el fraccionamiento Agua Azul. Sin embargo, días después dejaron de recibir respuesta y descubrieron que se trataba del mismo adoptante.

“Realmente no sabemos qué pasó. Él dice que se escaparon, no hemos podido comprobar eso”, señaló Erendirá Tovar Luna.

La integrante de Fundación Lomitos al Rescate indicó que las dos organizaciones decidieron presentar la denuncia al considerar que existían suficientes elementos para que las autoridades iniciaran una investigación.

Actualmente, ambas rescatistas desconocen el paradero de los dos perros y confiaron en que la Fiscalía General del Estado esclarezca los hechos con base en los testimonios, videos y demás pruebas que integran la carpeta de investigación, con el acompañamiento de un despacho de abogados penalistas.