Especialistas descartan riesgo por grieta en municipio de Arteaga

Como parte de las recomendaciones, los especialistas propusieron instalar un sistema de monitoreo con puntos de medición para dar seguimiento a la evolución

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La grieta que apareció recientemente en la comunidad de Tierras Prietas no representa un riesgo estructural para la población, concluyeron especialistas que realizaron una inspección técnica en la zona, informó el Gobierno Municipal de Arteaga.

Tras la evaluación encabezada por personal de Protección Civil, la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) y el geólogo Luis Eutiquio Canales Gutiérrez, se determinó que el fenómeno tiene un origen natural y no está relacionado con una falla geológica activa ni con actividad sísmica.

De acuerdo con el especialista, la grieta se localiza sobre la Formación Zuloaga, una zona donde existen fallas geológicas antiguas. Explicó que la combinación entre la disminución del agua subterránea y las lluvias atípicas favoreció un proceso de erosión y reacomodo del subsuelo.

Municipio llama a población a mantener la calma tras descartar riesgos

La alcaldesa Ana Karen Sánchez llamó a la población a mantener la calma y aseguró que las autoridades continuarán vigilando el comportamiento del terreno.

“No existe un riesgo para la población… lo más importante es mantenernos informados con base en evidencia técnica y permitir que los expertos concluyan los estudios correspondientes”, señaló.

Como parte de las recomendaciones, los especialistas propusieron instalar un sistema de monitoreo con puntos de medición para dar seguimiento a la evolución de la grieta y realizar estudios hidrológicos que permitan conocer el comportamiento de los escurrimientos pluviales.

Con esa información, añadieron, podrán diseñarse obras que faciliten el flujo natural del agua y reduzcan la erosión del terreno, evitando que el fenómeno continúe avanzando.

Las autoridades municipales informaron que los estudios y el monitoreo continuarán en coordinación con Protección Civil, la CEAS y especialistas en geología, con el compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier cambio en las condiciones del sitio.