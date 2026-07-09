Nace en Nuevo León cría de hipopótamo africano

El nuevo integrante nació bajo el cuidado del equipo de médicos veterinarios y especialistas, quienes mantuvieron un monitoreo permanente durante la gestación

Un parque de la entidad se reportó el nacimiento de una cría de hipopótamo africano, un acontecimiento que representa un logro para el trabajo de conservación y bienestar animal.

El nuevo integrante nació bajo el cuidado del equipo de médicos veterinarios y especialistas, quienes mantuvieron un monitoreo permanente durante la gestación y el nacimiento para garantizar el buen estado de salud tanto de la madre como de la cría.

El parque destacó que cada nacimiento representa una muestra del compromiso con la protección de la vida silvestre y una oportunidad para generar conciencia sobre la importancia de conocer, respetar y conservar las distintas especies.

"Cada nacimiento es una señal de vida, cuidado y esperanza. Detrás de este pequeño hay un gran trabajo de observación, atención veterinaria y acompañamiento constante para asegurar que mamá y bebé estén en las mejores condiciones", señaló el parque.

Además, recordó que el hipopótamo africano es una de las especies más emblemáticas y fundadoras del parque, por lo que la llegada de esta nueva cría reviste un significado especial.

Los especialistas compartieron un dato sobre la biología de estos mamíferos: los hipopótamos africanos nacen debajo del agua y, desde el momento de su nacimiento, tienen la capacidad de cerrar sus fosas nasales y sus orejas, una adaptación que les permite desenvolverse con seguridad en su entorno acuático.