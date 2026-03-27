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Coahuila

Estos destinos ganaron popularidad para vacacionar en Coahuila

Municipios como Parras de la Fuente, General Cepeda y Arteaga destacan por su riqueza histórica, cultural y sus paisajes naturales

  • 27
  • Marzo
    2026

La confianza de la ciudadanía en viajar dentro del estado ha impulsado el turismo en la región sureste de Coahuila, donde los llamados pueblos mágicos se posicionan como una de las principales opciones para vacacionar.

Municipios como Parras de la Fuente, General Cepeda y Arteaga destacan por su riqueza histórica, cultural y sus paisajes naturales, ideales para quienes buscan descanso sin alejarse demasiado.

La diputada local Edna Dávalos resaltó la relevancia de contar con destinos accesibles dentro de su distrito, señalando que estos lugares ofrecen no solo cercanía, sino también condiciones de seguridad y confianza para las familias. 

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Esto ha permitido que más personas opten por explorar las alternativas locales durante el actual periodo vacacional.

Además, indicó que municipios como Ramos Arizpe también aportan atractivos turísticos que enriquecen la oferta de la región.

En este sentido, hizo un llamado a la población a considerar a Coahuila como una opción viable para vacacionar, contribuyendo así al fortalecimiento de la economía local y al impulso del turismo interno.


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