El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Municipio y el Gobierno del Estado

Inicio / Coahuila / Torreón sigue entre las ciudades con más percepción de seguridad

Torreón se mantiene por segundo trimestre consecutivo entre las seis áreas urbanas con menor percepción de inseguridad en México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI correspondientes al segundo trimestre de 2026. La ciudad registró un 22.5 por ciento en percepción de inseguridad, cifra muy por debajo del promedio nacional, que fue de 59.8 por ciento.

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Olmos Castro, destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre el Municipio y el Gobierno del Estado, así como de las estrategias de seguridad impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Además, señaló que, en comparación con junio de 2025, la percepción de inseguridad en Torreón disminuyó de 44.3 a 22.5 por ciento, lo que representa una reducción anual del 49.2 por ciento.

Olmos Castro reiteró que el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís mantendrá la seguridad como una prioridad de su administración, por lo que anunció una inversión para incrementar el número de patrullas, fortalecer el equipamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y respaldar a los elementos de la corporación, con el objetivo de preservar la tranquilidad y el desarrollo de la ciudad.