Estudios definirán causa de grieta de 200 metros en Arteaga

Personal de Protección Civil realiza recorridos constantes para verificar que la fractura no aumente su longitud o profundidad

Autoridades municipales y estatales iniciaron estudios especializados para determinar el origen de la grieta de aproximadamente 200 metros de longitud detectada esta semana en el ejido Tierras Prietas, en Arteaga, mientras el área permanece acordonada y bajo vigilancia permanente para descartar riesgos.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que especialistas realizarán estudios geológicos, geotécnicos e hidrológicos con el propósito de identificar las causas del fenómeno y conocer el comportamiento del terreno antes de emitir un dictamen definitivo.

Explicó que una de las principales hipótesis es que la fractura se haya originado por la saturación del suelo tras las lluvias registradas el pasado fin de semana, luego de un prolongado periodo de sequía que afectó a esa zona del municipio.

“Hay varias hipótesis; la más probable es por el tema de las lluvias que se presentaron durante el fin de semana. Veníamos de una temporada de sequía considerable y después se registraron precipitaciones importantes”, señaló.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente en la zona

La presidenta municipal precisó que la grieta se localiza sobre un camino vecinal de uso agrícola y que, hasta el momento, no representa riesgo para la población, ya que la vivienda más cercana se encuentra aproximadamente a un kilómetro del lugar.

No obstante, indicó que personal de Protección Civil realiza recorridos constantes para verificar que la fractura no aumente su longitud o profundidad, ya que en algunos puntos alcanza hasta ocho metros de profundidad.

Como medida preventiva, el Gobierno Municipal mantiene restringido el paso por el camino afectado y pidió tanto a los habitantes como a visitantes evitar ingresar al sitio, debido a que en los últimos días han acudido personas por curiosidad, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Ejidatarios utilizarán rutas alternas mientras concluyen los estudios

Sánchez Flores explicó que el camino es utilizado principalmente por ejidatarios para acceder a parcelas y movilizar ganado, por lo que se les solicitó utilizar rutas alternas mientras concluyen los estudios técnicos.

La alcaldesa destacó que es la primera ocasión en que se registra un fenómeno de esta naturaleza en el municipio, por lo que desde el primer reporte se estableció coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila para realizar las investigaciones correspondientes y dar seguimiento al comportamiento del terreno.