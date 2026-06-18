Exigen claridad sobre obra inconclusa del Servicio Médico Forense

La diputada Delia Hernández presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para solicitar información sobre el estado que guarda la construcción del Servicio Médico Forense proyectado en la Delegación Regional Laguna II de la Fiscalía General del Estado, ubicada en el municipio de San Pedro.

La legisladora señaló la necesidad de conocer las razones por las que la obra permanece inconclusa, a pesar de los compromisos previamente asumidos y de un exhorto aprobado por el propio Congreso en marzo de 2024.

Asimismo, pidió que se informe sobre las acciones, recursos y plazos contemplados para reanudar y concluir el proyecto, al considerar que la región requiere contar con instalaciones forenses adecuadas y cercanas.

La propuesta busca beneficiar a las familias de municipios como San Pedro, Francisco I. Madero, Parras de la Fuente y otras localidades de la Comarca Lagunera, que demandan un servicio más eficiente y digno.

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