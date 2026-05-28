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Coahuila

Exigen revisión urgente a la Clínica 60 del IMSS en Nava

La iniciativa busca que la institución federal garantice la correcta asignación de personal médico y administrativo y fortalezca la infraestructura actual

  • 28
  • Mayo
    2026

El diputado local Sergio Zenón Velázquez Vázquez presentó un punto de acuerdo ante el pleno del Congreso del Estado para exhortar de manera formal al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar una revisión integral de la Clínica 60, ubicada en este municipio de la región norte.

La iniciativa busca que la institución federal garantice la correcta asignación de personal médico y administrativo, fortalezca la infraestructura actual y ejecute la ampliación, rehabilitación y dignificación de las áreas destinadas a la atención de los derechohabientes.

El legislador señaló que la operación de esta clínica enfrenta desafíos constantes que demeritan la calidad del servicio. Recordó que, desde el año 2025, usuarios, autoridades locales y él mismo habían emitido un llamado urgente para subsanar las deficiencias en personal, infraestructura y equipamiento; sin embargo, la problemática sigue vigente.

Velázquez Vázquez detalló que ha recibido múltiples quejas y reportes de los derechohabientes debido a la ausencia de trabajadores en las áreas administrativas y de atención durante horarios laborales. Esta situación provoca el cierre frecuente de ventanillas de servicio y módulos operativos, afectando principalmente a personas adultas mayores y a pacientes que requieren citas 

Según datos compartidos por el congresista, el centro de salud atiende a una población que supera las 22 mil personas usuarias, quienes demandan servicios médicos cercanos, continuos y oportunos.


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