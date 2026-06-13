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Coahuila

Expansiones industriales generarían 1,900 empleos en Ramos Arizpe

Inversiones cercanas a 890 millones de dólares y el crecimiento de empresas automotrices y manufactureras impulsarán la generación de empleos en el municipio

  • 13
  • Junio
    2026

Ramos Arizpe mantiene su ritmo de crecimiento industrial y durante los próximos meses podría sumar alrededor de mil 900 nuevos empleos directos derivados de ampliaciones y proyectos de expansión de empresas ya establecidas en el municipio, informó el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche.

El funcionario señaló que actualmente existe una proyección de inversión cercana a los 890 millones de dólares en distintos sectores productivos, principalmente en las industrias automotriz, manufacturera, acerera y de componentes eléctricos, lo que refuerza el liderazgo industrial del municipio en la región sureste de Coahuila.

Entre las empresas que han anunciado crecimiento destacan Deacero, Daktronics, Waelzholz México, Infinitum Electric y Shanghai Yongmaotai Automotive Technology, además de nuevos proyectos vinculados a General Motors y Stellantis. Zertuche destacó que varias de estas expansiones ya se encuentran en marcha y comenzarán a reflejarse en la generación de empleos durante el segundo semestre del año.

Explicó que recientemente autoridades municipales visitaron las instalaciones de Deacero para conocer el avance de nuevos desarrollos industriales al interior de la compañía, mientras que en el sector automotriz se prevé un incremento en la actividad productiva relacionado con la fabricación de nuevos motores para modelos que entrarán al mercado en 2027.

A estos proyectos se suma el anuncio realizado por General Motors para producir en Ramos Arizpe los modelos Chevrolet Groove y posteriormente Chevrolet Aveo, así como el crecimiento proyectado por Stellantis con la fabricación de nuevos motores destinados a futuras plataformas de vehículos.

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El secretario de Fomento Económico precisó que además de las ampliaciones ya anunciadas, existen nuevas empresas interesadas en instalarse en el municipio y que actualmente mantienen acercamientos con el Ayuntamiento para revisar permisos, incentivos y opciones de ubicación. No obstante, señaló que los nombres de estos proyectos se darán a conocer una vez que concluyan los procesos de adquisición de terrenos o arrendamiento de naves industriales.

Zertuche destacó que el crecimiento industrial también está impulsando nuevos desarrollos comerciales y de servicios. Entre ellos mencionó los avances de Plaza Aeropuerto, la construcción de un nuevo hotel y la alta ocupación de espacios comerciales en distintos sectores de la ciudad.

“Somos facilitadores de la inversión. La instrucción del alcalde Tomás Gutiérrez Merino es respaldar a los empresarios para que sus proyectos se concreten, generen empleos y fortalezcan la economía de Ramos Arizpe”, señaló.

El funcionario agregó que la expectativa para el segundo semestre es mantener el dinamismo económico del municipio mediante la llegada de nuevas inversiones y la expansión de empresas ya instaladas, aprovechando la infraestructura industrial, la ubicación estratégica y el crecimiento del sector automotriz en la región. 


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