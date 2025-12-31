Cierra NL con $115,000 millones de dólares de IED el 2025

Nuevo León se consolidó en 2025 como uno de los estados líderes en atracción de inversión extranjera directa (IED) y para muestra es que de octubre de 2021 al cierre de 2025 alcanzó $115,000 millones de dólares en este rubro.

Ese monto está conformado por un total de 421 proyectos de inversión confirmados, de los cuales 206 son nuevas inversiones y 215 son expansiones de empresas.

Dichas inversiones representan más de 400,000 empleos anunciados y poco más de 237,000 empleos creados.

En entrevista con El Horizonte, Emmanuel Loo, subsecretario de inversión de Nuevo León, destacó que del total de proyectos, 130 corresponden a empresas de Estados Unidos, 124 a compañías del continente asiático y 59 a proyectos liderados por firmas europeas.

“Nuevo León cuenta con más de 255 parques industriales, consolidándose como la región con la mayor concentración de parques industriales en México y fortaleciendo su posicionamiento como un destino estratégico para la inversión nacional y extranjera”, destacó el funcionario.

Al hablar de sectores, destacó que la manufactura, con un 39%, concentra la mayoría de las inversiones del periodo, seguida por la industria automotriz con el 24% y logística con el 8 por ciento.

“También tiene (Nuevo León) el mejor ecosistema de proveeduría en los sectores automotriz, electrodomésticos, aires acondicionados, maquinaria pesada, servidores para centros de datos y logística”, destacó.

Entre otros aciertos, mencionó que la entidad alcanzó 1.98 millones de trabajadores registrados ante el IMSS, creando un total de 62,601 nuevos empleos en el acumulado enero-noviembre de 2025, siendo los sectores comercio y servicios los principales generadores.

Además de que el estado concluye el año con una tasa de desempleo de 2.6%, la más baja desde que se tiene registro.

