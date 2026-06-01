Exponen video de Óscar Nájera dando de beber a una estudiante

Un nuevo video del exmagistrado y docente de la Facultad de Jurisprudencia, Óscar Nájera Davis, comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas, generando diversas reacciones entre la comunidad universitaria.



En las imágenes se observa al académico proporcionando una bebida alcohólica a una estudiante directamente de una botella, situación que ha provocado críticas y cuestionamientos sobre su comportamiento en eventos relacionados con la institución.



La difusión de este material ocurre en un momento relevante para Nájera Davis, quien es considerado uno de los perfiles con mayores posibilidades de contender por la Dirección de la Facultad de Jurisprudencia.



De acuerdo con la información disponible, el video habría sido captado durante un baile de coronación celebrado en el Museo del Desierto, en el marco de la tradicional celebración conocida como la “Noche del Búho”.



Cabe recordar que recientemente el docente también fue objeto de señalamientos por su forma de consumir bebidas alcohólicas durante una reunión denominada “Juevecitos de Juris”, realizada en una palapa ubicada al norte de la ciudad.



Hasta el momento, las autoridades universitarias no han emitido un posicionamiento oficial respecto a este nuevo video, el cual se ha viralizado en redes sociales y continúa generando comentarios y críticas entre usuarios y miembros de la comunidad académica,

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