Coahuila

Fracasa show de drones en Piedras Negras; reclaman al alcalde

El esperado show de drones en las Fiestas Patrias de Piedras Negras fracasó luego de que dos aparatos colisionaran en pleno vuelo

Lo que debía ser uno de los momentos más espectaculares de las Fiestas Patrias en Piedras Negras terminó en frustración para cientos de asistentes.

El esperado show de drones, que prometía iluminar el cielo con luces y figuras alusivas al Grito de Independencia, fue abruptamente cancelado luego de que dos aparatos colisionaran en pleno vuelo, provocando una desprogramación total del sistema.

La falla provocó una oleada de molestia entre los asistentes, quienes no tardaron en expresar su inconformidad directamente al alcalde Jacobo Rodríguez, polémico edil emanado de Morena.

En medio del caos, comenzaron a escucharse gritos como “¡Nos volviste a fallar!” y “¡Por contratar lo barato, te salió caro!”, mientras el alcalde mostraba evidente molestia ante lo ocurrido. Testigos afirman que Rodríguez se retiró del escenario con gesto de enojo tras confirmarse que el espectáculo no se reanudaría.

Aunque el resto de la ceremonia continuó con fuegos artificiales, música tradicional y actos cívicos, el fallido show de drones —que había sido ampliamente anunciado por el municipio— se convirtió en el punto más criticado de la noche.

Para muchos ciudadanos, el incidente refleja una falta de planeación y una gestión deficiente en uno de los eventos más importantes del año.


